Asaduddin Owaisi काफिले पर हमले के बाद मिली Z प्लस सुरक्षा, मोदी सरकार का बड़ा फैसला

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) को अब केंद्र सरकार ने जेड प्लस सुरक्षा (Z Plus Security) देने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र ने ओवैसी को जेड प्लस सुरक्षा (Z Plus Security) दी है, जिसमें CRPF जवान होंगे।