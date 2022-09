पाकिस्तान से रोमांचक मुकाबले में मिली हार के बाद रोने लगे अफगनिस्तान के खिलाड़ी

नई दिल्ली. एशिया कप 2022 में बीती रात अफगनिस्तान और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ. इस मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगनिस्तान को एक विकेट से हरा दिया. इस मुकाबले में हार मिलने के बाद अफगनिस्तान का फाइनल में पहुंचने का सपना टूटता दिख रहा है.

वहीं, आखिरी ओवर में मिली इस हार के बाद अफगानिस्तानी खिलाड़ियों की आंखें मैदान में ही नम हो गईं. करीबी मुकाबले में मिली हार के बाद अफगनिस्तान के कई खिलाड़ी रोते दिखे, जिनकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

Don't cry boys, in low-score match you made your opponent cry like hell. What a fight back guys 🇦🇫👏

Win or lose is part of game but Afghanistan boys won heart❤️#AFGvPAK pic.twitter.com/ReoxwEu7IJ

