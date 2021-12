Rajkumar Patralekha की शादी के बाद इस एक्टर ने रचाई गुपचुप शादी, वेडिंग फोटोज हुई वायरल

Bollywood news: शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन अगर हम बॉलीवुड की शादियों की बात करें तो इन दिनो कई जोड़े शादी के बंधन में बंधे हैं। बीते दिनों जहां एक्टर राजकुमार राव (Raj Kumar Rao) और पत्रलेखा पॉल (Patralekha Paul) ने शादी रचाई थी। वहीं अब बॉलीवुड के जाने माने एक्टर विनीत कुमार सिंह (Vineet Kumar Singh) ने अपनी गर्लफ्रेंड रुचिरा गोरमरे (Ruchiraa Gormaray) संग शादी के बंधन में बंधन गए हैं।

एक्टर ने अपनी शादी की खबर किसी को कानों कान न होने दी। उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए फैंस को यह खुशखबरी दी कि 29 नवंबर को उन्होंने शादी की थी। विनीत ने अपनी पत्नी संग शादी की तस्वीरें शेयर कर रुचिरा के लिए खास मैसेज भी लिखा।

विनीत ने वेडिंग फोटोज शेयर कर लिखा, ‘ तुम्हारा हाथ थामे मैं इतनी दूर आ गया। तुम्हें अपनी जिंदगी में पाकर मैं धन्य महसूस कर रहा हूं। प्यार और आशीर्वाद के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस दौरान एक्टर व्हाइट कलर की शेरवानी में नजर आ रहे हैं तो वहीं रुचिरा गोरमरे रेड कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। जैसे ही विनीत ने शादी की तस्वीरें शेयर की उनके फैंस के साथ- साथ सेलेब्स ने भी कमेंट कर उन्हें बधाई दी जिसमें अनुराग कश्यप, आहना कुमार, शिल्पा राव, सुचित्रा पिल्लई और अक्षय ओबेरॉय समेत तमाम नाम शामिल हैं।

बता दें कि साल 2002 में विनीत कुमार सिंह ने महज 21 साल की उम्र में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत पिता फिल्म से की थी। उसके बाद चेन खुली की मेन खुली, जन्नत, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट और 2, गोरी तेरे प्यार में, इश्क समेत कई फिल्मों में दिखाई दिए। विनीत के काम को गैंग्स ऑफ वासेपुर में सराहा गया था लेकिन मुक्काबाज फिल्म उनके करियर के लिए टर्निंग प्वाइंट साबिल हुई थी।

29/11/2021

Holding your hand I came so far.

Feeling truly blessed to have you in my life!@IAmTheRuchira

Thank you everyone for your love and blessings

❤️ pic.twitter.com/GOpR9mdJQl

— Vineet Kumar Singh (@vineetkumar_s) November 30, 2021