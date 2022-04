Sri Lanka Crisis Updates : श्रीलंका में मंत्रियों के बाद सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने की ये अपील

Sri Lanka Crisis Updates : श्रीलंका में इन दिनों भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है।देश में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। देश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे है। इस बीच रविवार को पीएम राजपक्षे की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है जिसके बाद नई कैबिनेट का गठन होगा। देश में सरकार के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के अलावा श्रीलंका की पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा देने का फैसला किया है।

हालांकि आज राष्ट्रपति ने सभी राजनीतिक दलों को कैबिनेट में शामिल होने और राष्ट्रीय संकट को हल करने के लिए मंत्री पद स्वीकार करने का निमंत्रण दिया है। खबरों के मुताबिक, पीएम और इन सभी मंत्रियों ने एक सामान्य पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें इस्तीफा देने की सहमति से नए कैबिनेट के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

मंत्रियों के अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (CBSL) के गवर्नर अजीत निवार्ड काबराल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अजित निवार्ड काबराल ने ट्वीट किया, “सभी कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफा देने के संदर्भ में, मैंने आज राज्यपाल, सीबीएसएल के रूप में अपना इस्तीफा महामहिम राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को सौंप दिया है।”

In the context of all Cabinet Ministers resigning, I have today submitted my resignation as Governor, @CBSL to HE President Gotabaya Rajapaksa. @GotabayaR #SriLanka #GoSL

— Ajith Nivard Cabraal (@an_cabraal) April 4, 2022