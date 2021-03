प्रदूषण से पुरुषों के प्राइवेट पार्ट छोटा होने की खबर आने के बाद दिया मिर्जा ने कहा,अब बढ़ेगी जागरुकता

नई दिल्ली। इस साल फरवरी में दीया मिर्जा ने वैभव रेखी से दूसरी शादी की थी। दीया मिर्जा और वैभव की शादी की तस्वीरों को सोशल मीडिया यूजर्स ने खूब पसंद किया था। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थीं। शादी के बाद अब दीया और वैभव मालदीव में हनीमून मना रहे हैं। दीया की लेटेस्ट तस्वीरों को फैन्स एक बार फिर काफी पसंद कर रहे हैं। तस्वीरों में दीया मिर्जा का बोल्ड अंदाज फैन्स को काफी भा रहा है।

