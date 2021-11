रिलेशनशिप के खुलासे के बाद Kangana Ranaut ने किया शादी को लेकर खुलासा, कहा- फिर बच्चे भी चाहती हूं ...

Bollywood news: बॉलीवुड पंगा गर्ल सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहतीं हैं, कभी अपने बयानो के लिए तो कभी अपने फैशन स्टेटमेंट के लिए। लेकिन अब शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। वैसे कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ओपनली बात करती हैं। हर समय और हर किसी मुद्दे पर बोलने से कंगना नहीं झिझकती हैं।

आपको बता दें, हाल ही में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि वह किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। इतना ही नहीं इसी दौरान उन्होने शादी को लेकर भी खुलकर बात की है। दरअसल, उन्होने कहा वह शादी कर के 5 साल में बच्चे करना चाहतीं हैं। आगे उन्होने कहा, कंगना ने कहा वह अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जल्द ही बाकी की जानकारी देंगी। यहा खुलासा पद्म श्री अवॉर्ड (Padma Shri Award) के बाद किया है।

एक मशहूर वेबसाइट से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘मैं शादी करना चाहती हूं और फिर बच्चे भी चाहती हूं। मैं अगले 5 साल में खुद को मां के तौर पर देख रही हूं।’ आगे उन्होंने कहा, ‘मेरे पार्टनर के बारे में आपको जल्द ही पता चल जाएगा।’ इसी के साथ जब उनसे पूछा गया कि ‘क्या वह प्यार में हैप्पी प्लेस में हैं?’ तो उन्होंने कहा, ‘हां, बिल्कुल और बाकी की डिटेल्स आपको जल्द ही पता चल जाएगी।’

Kangana Ranaut is all set for #TimesNowSummit2021 #KanganaRanaut pic.twitter.com/PIawmgS83g

— Kangana Insta Update 2 (@KR_Insta2) November 10, 2021