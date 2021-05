‘ताउते’ के बाद ‘यास’ का खतरा, 24 मई तक यह तूफान में हो सकता है तब्दील

नई दिल्ली। देश में चक्रवाती तूफान ताउते की तबाही के बाद अब देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में साइक्लोन यास का खतरा मंडराने लगा है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है, 24 मई तक यह तूफान में तब्दील हो सकता है। हालात को लेकर नौसेना और आपदा प्रबंधन तैयारी में जुटा है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आठ 8 बाढ़ राहत दल और 4 गोताखोर दलों को तैनात किया गया है।

Low pressure area has formed over eastcentral BoB today morning. To intensify into a CS by 24th May. To intensify further into Very Severe Cyclonic Storm, move north-northwestwards and cross West Bengal and adjoining north Odisha & Bangladesh coasts around 26th evening. pic.twitter.com/DakiLqpw0f

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 22, 2021