Viral-ये वीडियो देख आप जरूर सोचने को मजबूर होंगे आखिर जंगल का असली राजा कौन है, शेर या गैंडा?

Viral Video: जंगल का एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। आमतौर पर लोग शेर को ‘जंगल का राजा’ मानते हैं, लेकिन इस वायरल वीडियो में शेर एक गैंडे के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि दो बब्बर शेर जंगल के रास्ते पर आराम से बैठे हुए थे। तभी अचानक वहां पर दो विशालकाय गैंडे आ धमकते हैं। जैसे ही शेरों की नजर गैंडे पर पड़ती है, उनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। गैंडे के सामने आने के बाद शेरों को मजबूरी में वहां से हटना पड़ता है। शेर तुरंत खड़े होकर रास्ता बदलते हैं और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं।
यह वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बेहद दिलचस्प है। इसे इंस्टाग्राम पर @thebigcatsempire नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, “लगता है शेर अब जंगल के राजा नहीं रहे। देखिए, गैंडे के आते ही कैसे भाग गए। यह कैप्शन ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर असली जंगल का राजा कौन है, शेर या गैंडा?
जंगल का राजा गैंडा से हारा
गौर करने वाली बात यह है कि ताकत और शरीर के आकार के मामले में गैंडा बहुत शक्तिशाली जानवर माना जाता है। हाथी के बाद अगर कोई जानवर है जो ताकतवर होने के कारण शेर को भी पीछे हटा दे, तो वह गैंडा ही है। गैंडे के सामने अक्सर शेर भी भिड़ने से बचते हैं, क्योंकि गैंडे का शरीर बहुत भारी और मजबूत होता है। अब तक इस वीडियो को 1 लाख 27 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लगातार शेयर किया जा रहा है। लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि शेर अब जंगल का राजा नहीं रहा क्योंकि गैंडे के आने पर उन्हें पीछे हटना पड़ा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शेर असली राजा हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कब लड़ाई करनी है और कब टकराव से बचना चाहिए।
वीडियो पर यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शंस
एक यूजर ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा, कि जब ट्रक सामने आता है तो कारें ऐसे ही रास्ता बदल लेती हैं। किसी और ने लिखा, कि शेर अब भी राजा हैं, लेकिन उन्हें समझ है कि बिना मतलब लड़ाई करना बेवकूफी है। वहीं एक और यूजर ने कहा, कि असल में गैंडे ही जंगल के राजा हैं, क्योंकि उनके सामने शेर तक पीछे हट जाते हैं। एक और ने मजाक में लिखा कि बुलडोजर से कौन पंगा लेगा?