आज के टेस्ट मैच में एक बार फिर टॉस जीतने के बाद, वसीम जाफर ने किया मजेदार ट्वीट

नई दिल्ली। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका(South Africa) के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में एक बार फिर भारतीय टीम ने टॉस जीता है। बता दें कि भारतीय टीम में राहुल द्रविड़ के कोच बनने के बाद टीम ने एक भी मैच में टॉस नहीं गवांया है। टीम इंडिया के टॉस जीतने के बाद पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने एक ट्वीट किया है और राहुल द्रविड़ के कोच बनने के बाद विमल पान मसाला(Vimal Pan Masala) को लेकर एक मीम शेयर किया है।

दरअसल राहुल द्रविड़ जब से टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं, भारत ने कोई भी टॉस गंवाया नहीं है। वसीम जाफर ने टॉस के बाद विमल पान मसाला के पैकेट के दोनों साइड की फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘राहुल द्रविड़ जब से हेड कोच(Head Coach) बने हैं, भारत ने आठ में से आठ टॉस जीते हैं, भाई हेड/’टेल कर रहे हो या फिर हिंदी/इंग्लिश?’

India has won 8/8 coin tosses since Rahul Dravid became coach. Bhai head/tails kar rahe ho ya Hindi/English? 😆 #SAvIND #IYKYK pic.twitter.com/CbZhRcNQvV

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) January 11, 2022