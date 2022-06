Agnipath Scheme: अग्निपथ में जाना चाहती हैं बीजेपी सांसद की बेटी, ट्वीट कर दी जानकारी

Agnipath Scheme: भोजपुरी एक्टर व बीजेपी सांसद रवि किशन (Ravi Kishan) की बेटी इशिता शुक्ला ‘अग्निपथ’ में शामिल होना चाहती हैं. इशिता ने अपनी बात पापा रवि किशन तक रखी और उन्होंने झट से बेटी को सेना में भर्ती होने की परमिशन भी दे दी.

रवि किशन ने ट्वीटर पर पोस्ट शेयर हुए लिखा, ‘मेरी बिटिया ईशिता शुक्ला, आज सुबह बोली पापा मैं अग्निपथ भर्ती स्कीम का हिस्सा बनना चाहती हूं.

मेरी बिटिया ईशिता शुक्ला ,आज सुबह बोली पापा I wanna b in #AgnipathRecruitmentScheme I said go ahead beta 🇮🇳 pic.twitter.com/BkxoOB81QQ

— Ravi Kishan (@ravikishann) June 15, 2022