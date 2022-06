Agnipath Scheme Protest : ADG बोले- युवाओं को भड़का रहे कुछ संगठन, खुफिया एजेंसी के हाथ लगे सबूत

लखनऊ। केंद्र सरकार की ‘अग्निपथ’ योजना (Agnipath Scheme) को यूपी के अलग-अलग शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। इसको लेकर खुफिया एजेंसियों के हाथ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। इसके तहत कुछ राजनैतिक दल और संगठन युवाओं को भड़काने में लगे हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक, साजिश के तहत इस योजना की आड़ में यूपी की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश हो रही है।

यूपी के एडीजी कानून व व्‍यवस्‍था प्रशांत कुमार (ADG Law and Order Prashant Kumar) ने कहा कि खुफिया एजेंसियों के हाथ कुछ सुराग लगे हैं। उनकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।

प्रशांत कुमार (Prashant Kumar)ने कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ कुछ युवाओं के द्वारा आक्रोश दिखाया गया है। यूपी में 17 जगहों पर विरोध प्रदर्शन की सूचना है। बलिया और अलीगढ़ में आगजनी की घटनाएं हुईं हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवकों द्वारा अलीगढ़ की जट्टारी पुलिस चौकी में आग लगाने का मामला सामने आया है। इसके अलावा कुछ जगहों पर छिटपुट घटनाएं हुईं हैं, जिसे पुलिस द्वारा नियंत्रित कर दिया गया है। जबकि मथुरा में कुछ जगहों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। सभी छात्रों को भर्ती प्रक्रिया के बारे में समझाया जा रहा है। हमें यह भी सूचना मिली है कि कुछ संगठनों के द्वारा इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है।

कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम आया सामने

मिली जानकारी के अनुसार खुफिया एजेंसियों को कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (Campus Front of India) के नाम से एक व्हाट्सएप चैट हाथ लगा है, जिसमें 17 जून को अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरने और माहौल को बिगाड़ने की अपील की गई है। अब खुफिया एजेंसी इस चैट के माध्यम से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं।

यूपी के एडीजी कानून व व्‍यवस्‍था प्रशांत कुमार (ADG Law and Order Prashant Kumar) ने कहा कि खुफिया एजेंसी को अग्निपथ विरोध को लेकर अहम सुराग लगे हैं, जिसमे कुछ संगठनों के नाम सामने आए हैं। अब इसी आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया(Campus Front of India) भारत में एक नया छात्र संगठन है, जिसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया(Popular Front of India) का स्‍टूडेंट विंग माना जाता है।