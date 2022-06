Agnipath scheme: राहुल गांधी बोले- मोदी सरकार सेना के गौरव, पंरपरा, पराक्रम और अनुशासन से कर रही है समझौता

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन पूछताछ जारी है। लंच के लिए वह बाहर निकले थे। इसके थोड़ी देर बाद फिर पूछताछ शुरू हो जाएगी। ईड दफ्तर से बाहर निकलते ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर कहा कि भाजपा सरकार सेना के गौरव, पंरपरा, पराक्रम और अनुशासन से समझौता कर रही है।

When India faces threats on two fronts, the uncalled for Agnipath scheme reduces the operational effectiveness of our armed forces.

The BJP govt must stop compromising the dignity, traditions, valour & discipline of our forces.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 15, 2022