Agra: धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम शुरू होने से एक घंटे पहले ही परमिशन रद्द, प्रशासन ने बताई वजह

Agra News: बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का यूपी के आगरा में एक कार्यक्रम होना था, लेकिन इस धार्मिक कार्यक्रम को मिले प्रशासन की परमिशन को ठीक एक घंटे पहले रद्द कर दिया गया। कार्यक्रम को रद्द करने के पीछे भारी भीड़ के जुटने की आशंका को बताया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजकों ने परमिशन रद्द किए जाने की पुष्टि की है।

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने आयोजकों को बताया कि धीरेंद्र शास्त्री के धर्मसभा में करीब दो हजार लोगों की अनुमति दी गई थी लेकिन इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही 10 हजार से ज्यादा लोग आयोजन स्थल पर पहुंच गए थे। वहीं, मध्य-प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना और आसपास के जिलों से लोग आ रहे थे। उन्होंने कहा कि भारी भीड़ की वजह से कानून-व्यवस्था को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया।

कार्यक्रम की परमिशन रद्द किए जाने के बारे में धीरेंद्र शास्त्री और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराया गया है। इससे पहले बारिश के चलते शु्क्रवार को कार्यक्रम स्थल को बदला गया था। इसका आयोजन पहले तारघर में होने वाला था, जिसे फतेहाबाद रोड स्थित राजदेवम में शिफ्ट किया गया था। राजदेवम में कार्यक्रम शनिवार को एक बजे से शुरू होने वाला था, लेकिन एक घंटा पहले इसे रद्द कर दिया गया।