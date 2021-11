AIIMS Patna Requirement 2021: 290 पदों पर इस पोस्ट निकाली भर्ती, अवदान करने की ये है लास्ट डेट

AIIMS Patna Requirement 2021: एम्स पटना (AIIMS Patna) ने नॉन फैकल्टी ग्रुप बी (Non Faculty Group B) और ग्रुप सी (Group C) के पदों पर वैकेंसी निकाली है। यहां 10वीं पास (10th pass) से लेकर लॉ ग्रेजुएट (Law Graduate), इंजीनियर (Engineer), नर्सिंग (Nursing) और सामान्य ग्रेजुएशन करने वालों की भर्तियां होने जा रही हैं। इन पदों पर सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को केंद्रीय वेतनमान (Central Pay Scale to Candidates) के तहत सैलरी दी जाएगी।

आवश्यक जानकारी

एम्स ग्रुप बी के पदों पर वैकेंसी

स्टोर कीपर – 10 पद

असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर – 01 पद

जूनियर इंजीनियर (सिविल) – 04 पद

जूनियर इंजीनियर (एसी एंड आर) – 04 पद

लीगल असिस्टेंट – 01 पद

नर्सिंग ऑफिसर – 200 पद

मेडिको सोशल वर्कर – 03 पद

सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 – 08 पद

एम्स ग्रुप सी के पदों पर वैकेंसी

स्टेनोग्राफर – 16 पद

जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट – 18 पद

स्टोरकीपर कम क्लर्क – 25 पद

जूनियर वॉर्डन – 06 पद

कुल पदों की संख्या – 290

योग्यता

अलग-अलग पदों के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यताएं भी अलग-अलग मांगी गई हैं जो कम से कम 10वीं पास से लेकर 12वीं पास, बीए, बीकॉम, बीएससी, लॉ ग्रेजुएट, एमए सोशल वर्क और बीएससी नर्सिंग या जीएनएम डिप्लोमा करने वाले उम्मीदवार तक संबंधित पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन शुल्क

जनरल और ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क 1500 रुपये है। एससी, एसटी, आर्थिक कमजोर वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1200 रुपये है। दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

कैसे करें आवेदन

एम्स पटना नॉन फैकल्टी वैकेंसी 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। आप एम्स पटना की वेबसाइट aiimspatna.org पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 01 नवंबर 2021 से शुरू होगी। यहां अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2021 है।