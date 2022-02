Ukraine Russia War : यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रोमानिया से ला रही एयर इंडिया की फ्लाइट मुंबई में करेगा लैंड

Ukraine Russia War : रूस-यूक्रेन में छिड़ी जंग में यूक्रेन के हालात गंभीर होते जा रहे है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। रोमानिया के बुखारेस्ट में एयर इंडिया (Air India) AI-1943 की एक स्पेशल फ्लाइट लैंड हुई। भारतीय नागरिक सड़क मार्ग के जरिए यूक्रेन-रोमानिया (Ukraine Romania) सीमा पर पहुंच गये हैं। भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए भारत सरकार के अधिकारी बुखारेस्ट पहुंचे हैं। यहीं से भारतीयों को एयर इंडिया की उड़ानों के जरिए भारत वापस लाया जाएगा।

खबरों के अनुसार,भारतीयों को रोमानिया से ला रहा एयर इंडिया (Air India) का विमान आज शाम 4 बजे मुंबई में लैंड करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इन यात्रियों को रिसीव करेंगे।

Air India evacuation flight from Romania carrying Indian citizens evacuated from Ukraine is arriving in Mumbai at 4 p.m. today

Union Minister Shri Piyush Goyal will receive the evacuees at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbaihttps://t.co/KRzKlKpepz

