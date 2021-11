Airport Authority of India Recruitment 2021: AAI ने निकाली 90 पदों पर भर्तियां, ऐसे करें अप्लाई

Airport Authority of India Recruitment 2021: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने अप्रेंटिस के 90 पदों पर भर्तियां (Recruitment for 90 posts) निकालकर आवेदन मांगे हैं। संबंधित ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा (Degree or Diploma) हासिल कर चुके उम्मीदवार इन पदों पर 30 नवंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन भर्ती परीक्षा/मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तारीखें

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख- 1 नवंबर 2021

आवेदन करने की अंतिम तारीख- 30 नवंबर 2021

आवेदन फॉर्म कंप्लीट करने की अंतिम तारीख- 30 नवंबर 2021

यहां मिलेगी नौकरी

नोटिस के मुताबिक ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मुंबई, औरंगाबाद, भोपाल, भुज, दीव, जलगांव, जामनगर, नागपुर, सूरत एयरपोर्ट्स पर होगी। जबकि आईटीआई अप्रेंटिस मुंबई, जुहू, भावनगर, वडोदरा, औरंगाबाद, भोपाल, दीव और कांडला एयरपोर्ट पर होगी। डिप्लोमा अप्रेंटिस मुंबई, सूरत, भावनगर, वडोदरा, औरंगाबाद, पुणे, गोवा, जामनगर कांडला, दीव, गोंदिया, जलगांव, सोलापुर, केशोड और नागपुर एयरपोर्ट्स पर होगी।

योग्यता

एयरपोर्ट अथॉरिटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक कुछ पदों पर आईटीआई का सर्टिफिकेट हासिल कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जबकि अन्य पदों पर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके उम्मीदवार आवेदन के योग्य होंगे।

ऐसे करें आवेदन