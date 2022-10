Airtel 5G Plus : भारती एयरटेल ने आठ शहरों में लॉन्च की Airtel 5G Plus सेवा , प्लान की शुरुआती कीमत 249 रुपये!

Airtel 5G Plus : भारती एयरटेल ने गुरुवार 6 अक्तूबर से देश में Airtel 5G Plus सेवा शुरू कर दी है। Airtel 5G Plus को पहले आठ शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी में शुरू किया गया है। कंपनी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 5जी प्लस सेवाओं का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को अपनी सिम कार्ड बदलने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मौजूदा एयरटेल 4जी सिम में ही 5जी नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सकेगा।