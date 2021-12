अजय मिश्रा का इस्तीफ़ा लेकर ही लेंगे दम, मंत्री खुद को क़ानून से समझते हैं ऊपर : Rahul Gandhi

Ajay Mishra Teni News : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को ट्वीट कर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा (Union Minister of State for Home Ajay Mishra) उर्फ टेनी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये मंत्री जो खुद को क़ानून से ऊपर समझ रहा है। उन्होंने कहा कि इसका इस्तीफ़ा लेकर ही दम लेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि लखीमपुर हिंसा में मारे गए पीड़ित किसान परिवारों से हमने वादा किया था। उसको हम जरूर निभांएगे।

Ajay Mishra Teni News : केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा (Union Minister of State for Home Ajay Mishra) उर्फ टेनी भाजपा हाईकमान (BJP High Command) ने उन्हें दिल्ली तलब किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वह शाम साढ़े पांच बजे दिल्ली (New Delhi) रवाना होंगे। इसके बाद अजय मिश्रा उर्फ टेनी के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी है।संभावना इस बात की है कि दिल्ली में हाईकमान उनसे इस्तीफा देने की बात कह सकता है।

हांलाकि भाजपा हाईकमान (BJP High Command) विपक्ष की मांग को पहले ही खारिज कर चुका है, लेकिन आज केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी के एक वीडियो वायरल (video viral) होने के बाद उन पर इस्तीफे का दबाब बढ़ गया है। कथित तौर पर इस वीडियों में अजय मिश्रा टेनी ने मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यहार (misbehavior with media personnel) किया है। यइ वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है।