  3. फिल्म ‘अजेय : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी’ का ट्रेलर रिलीज,सीएम योगी के संघर्षों और विद्यार्थी जीवन की दिखी कहानी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath) के जीवन पर एक फिल्म ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी’ (Ajey The Untold Story Of A Yogi) बनाई जा रही है । इस फिल्म के मेकर्स ने आज गुरुवार को ट्रेलर रिलीज कर दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath) के जीवन पर एक फिल्म ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी’ (Ajey The Untold Story Of A Yogi) बनाई जा रही है । इस फिल्म के मेकर्स ने आज गुरुवार को ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ट्रेलर में गोरखपुर के संघर्षों और सीएम योगी (CM Yogi) के विद्यार्थी जीवन की कहानी दिखाई दे रही है।

फिल्म ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी’ (Ajey The Untold Story Of A Yogi)  कई दिनों से सेंसर बोर्ड (CBFC) में अटकी हुई थी। वजह ये थी कि फिल्म को मंजूरी मिलने में देरी हो रही थी, जिस कारण से फिल्म के निर्माताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) का दरवाजा खटखटाया। अब करीब 1 महीने बाद फिल्म की रिलीज की नई डेट का एलान हुआ है। जानिए कब दर्शकों के लिए सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म।

जानें कब रिलीज होगी फिल्म?

‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी’ (Ajey The Untold Story Of A Yogi)   फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म के रिलीज की नई तारीख की घोषणा की है। ये फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी जानकारी मेकर्स ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर दी। इसके कैप्शन में लिखा कि ‘जंग लंबी थी पर इरादा लोहे की तरह पक्का था, अब उसे अंजाम तक पहुंचने का समय आ गया है। एक कठिन संघर्ष के बाद, आखिरकार जीत का जश्न मना रहे हैं।’

