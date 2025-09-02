एके शर्मा ने मऊ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर ब्रजेश पाठक को लिखा पत्र, कहा-निजी क्षेत्र के कुछ लोग सरकार की छवि को कर रहे खराब

लखनऊ। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र लिखा है। उन्होंने मऊ की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए जाने का आग्रह किया है। साथ ही निजी क्षेत्र के कुछ लोगों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि, ऐसे लोग सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं और इससे जनता को परेशानी हो रही है। वहीं, इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शासन स्तर से एक उच्च स्तरीय टीम भेजकर इस विषय का परीक्षण करके तत्काल कार्यवाही कराने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लिखे पत्र में एके शर्मा ने कहा कि, आज आपके साथ हुयी चर्चा के क्रम में निवेदन है कि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में राज्य की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं का श्रेष्ठ संचालन हो रहा है। परन्तु कुछ निजी क्षेत्र में अवांछित एवं गैर कानूनी ढंग से कार्य करने वालों की वजह से सरकार की छवि खराब हो रही है तथा जनता को परेशानी हो रही है।

हाल में मऊ जिले में कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं। उन्होंने आगे कहा, आपसे निवेदन है कि शासन स्तर से एक उच्च स्तरीय टीम भेजकर इस विषय का परीक्षण कर सख्त कार्यवाही हो। साथ ही जनपद मऊ की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए भी इस टीम का सुझाव लेकर आपके निर्देशन में उचित कार्ययोजना बन जाय। एके शर्मा के इस पत्र पर डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश को तत्काल उच्चस्तरीय टीम बनाकर आख्या मांगी है।