Akasa Air crew members dress : आकासा एयर के क्रू मेंबर्स की ड्रेस यहां देखें, जुलाई के अंत तक शुरू होगी सेवा?

Akasa Air crew members dress : राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala ) की Akasa Air जुलाई के अंत से Commercial operation शुरू करने वाली है। Akasa Air ने सोमवार को अपने क्रू के यूनिफॉर्म से संबंधित एक फोटो पोस्ट की है। एयरलाइन के क्रू मेंबर्स को ऑरेंज एवं ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म पहन कर सेवाएं देगे। यह यूनिफॉर्म यूथफुल और कंटेंपरेरी डिजाइन से लैस है। इसका रंग ऐसा है जिससे crew members के वार्म, फ्रेंडली और happy personality की फीलिंग आती है।

एयरलाइन ने कहा है कि आकासा एयर पहली इंडियन एयरलाइन है जिसने क्रू मेंबर के लिए कस्टम ट्राउजर और जैकेट पेश किए हैं। इन कपड़ों को समुद्री कचरे से निकाली गई प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करके बनाया गया है। कंपनी ने बताया कि ग्रुप मेंबर के यूनिफॉर्म को डिजाइन करते वक्त सुंदरता के साथ सहूलियत का भी ध्यान रखा गया है।

Presenting the all-new Akasa Air crew uniforms designed to keep our organisation’s core value of putting the comfort of our employees and the environment first. Read More: https://t.co/aAmFbywJIa pic.twitter.com/T9jmztMNb7

