UP Monsoon Session : यूपी विधानसभा अध्यक्ष से अखिलेश को मिला बड़ा झटका, शिवपाल को नहीं दी आगे की सीट

UP Monsoon Session : यूपी विधानसभा अध्यक्ष से अखिलेश को मिला बड़ा झटका, शिवपाल को नहीं दी आगे की सीट

UP Assembly: यूपी विधानसभा का मानसून सत्र (Monsoon session of UP Legislative Assembly) 19 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav) को आगे की यूपी विधानसभा (UP Legislative Assembly)में आगे की सीट की मांगी की थी।