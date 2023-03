अतीक अहमद को यूपी लाए जाने के बीच बोले अखिलेश यादव, कहा-गाड़ी कैसे पलटी थी सब रिकॉर्ड में है?

बाहुबली माफिया अतीक अहमद (Bahubali Mafia Ateeq Ahmed) को गुजरात की साबरमती जेल (Sabarmati Jail in Gujarat) से अपरान्ह तीन बजे लेकर यूपी एसटीएफ टीम (UP STF Team) प्रयागराज के लिए लेकर रवाना हो रही है। अतीक को यूपी पुलिस (UP Police) सड़क मार्ग से लेकर आ रही है।