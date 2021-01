नई दिल्ली: अक्षय कुमार अपने दमदार रोल और फिटनेस के लिए अक्सर सुर्खियों में बने रहतें हैं। दरअसल, जल्द ही अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी रिलीज होने वाली है। कोरोना महामारी नहीं आई होती तो अब तक यह फिल्म रिलीज हो गई होती। आपको बता दें, इस फिल्म को करण जौहर और रोहित शेट्टी ने प्रोड्यूस किया है।

अब अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों सितारे एक दूसरे से फाइट करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो क्लिप ‘सूर्यवंशी’ के सेट का ही है।

#BreakingNews – A fallout which might just make your day 🙃 pic.twitter.com/gH2jgTQqhT

— Akshay Kumar (@akshaykumar) November 12, 2019