अक्षय कुमार के पास है 260 करोड़ का प्राइवेट जेट? ट्वीट कर निकाली भड़ास

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अक्सर हंसी-मजाक के मूड में दिखाई देते हैं। अक्सर मीडिया में उनको लेकर कई तरह की खबरें आती हैं, जिन पर वह कभी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अब एक खबर ने बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार बुरी तरह भड़क उठे हैं। अभिनेता ने उन खबरों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उनके पास 260 करोड़ का प्राइवेट जेट होने का दावा किया गया था।

Liar, Liar…pants on fire! Heard this in childhood? Well, some people have clearly not grown up, and I’m just not in a mood to let them get away with it. Write baseless lies about me, and I’ll call it out. Here, a Pants on Fire (POF) gem for you. 👇#POFbyAK pic.twitter.com/TMIEhdV3f6

— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 16, 2022