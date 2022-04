Akshaya Tritiya 2022 : अनंत शुभता की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन होती है ,सौभाग्य और भाग्य लाभ का प्रतीक है ये पर्व

हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन एक विशेष संयोंग है।भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में चारों ओर तुलसी का जल छिड़का जाता है। वैशाख माह की तृतीया तिथि स्वयंसिद्ध मुहूर्तो में मानी गई है। Akshaya Tritiya 2022: On the day of Akshaya Tritiya, infinite auspiciousness begins