Aligarh News : महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने स्वामी प्रसाद मौर्या को बताया असुर, बोलीं-उनका भी होगा वध

Aligarh News: महंत राजू दास (Mahant Raju Das) पर एक निजी चैनल के कार्यक्रम के दौरान हुए हमले को महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती (Mahamandaleshwar Annapurna Bharti) ने अमानवीय कृत्य बताया है। उन्होंने कहा कि राजनेताओं या उनके समर्थकों द्वारा साधु-संतों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले महंत राजू दास (Mahant Raju Das) के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) का सिर तन से जुदा करने वाले को 21 लाख रुपये का इनाम देने का विवादित बयान भी दिया गया था और लखनऊ के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी।

अलीगढ़ में नौरंगाबाद स्थित अखिल भारत हिंदू महासभा (All India Hindu Mahasabha) के कार्यालय पर महासभा की सचिव और महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती (Mahasabha Secretary and Mahamandaleshwar Annapurna Bharti) ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वह असुर हैं। जब जब धर्म और संत की हानि होती है तब असुरों का अंत होता है, उनका भी वध होगा। उन्होंने हमारी रामचरितमानस (Ramcharitmanas) और श्रीमद्भागवत गीता (Shrimad Bhagwat Geeta) का अपमान किया, स्वामी प्रसाद मौर्य की विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति है। इस आसुरी प्रवृत्ति को स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) सामाजिक रूप से प्रकट कर रहे हैं अब उनका अंत निश्चित है, इसके लिए वह तैयार रहें।

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Former Chief Minister Akhilesh Yadav) को भी चेतावनी दी है कि जो संगत कर रखी है उससे दूर हट जाएं। अच्छे लोगों के बीच में बैठे, नहीं तो उनसे जुड़े हुए सभी लोगों का विनाश तय है। अलीगढ़ में कुछ दिन पहले रामचरितमानस (Ramcharitmanas) पर विवादित बयान देने के बाद से तमाम हिन्दूवादी संगठनों से जुड़े लोग तरह-तरह से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि बुधवार को स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) समर्थकों और अयोध्या की हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास (Mahant Raju Das of Hanumangarhi in Ayodhya) के बीच हुई हाथापाई के हुई थी, जिसके बाद से दोनों ही पक्षों से जुड़े लोग अपने-अपने तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।