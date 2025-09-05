The Bengal Files X Review: ‘फिल्म सभी देशवासियों को देखनी चाहिए’, विवेक अग्निहोत्री की मूवी ने जीता लोगों का दिल

बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ (The Bengal Files) आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गयी है। फिल्म रिलीज के पहले काफी विवादों में घिरी हुई थी । ऐसे में आब जाकर फिल्म को रिलीज होने की नौबत आई है । वहीं अब फिल्म को अच्छ रिसपोंस मिल रहा है पश्चिम बंगाल में फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रिलीज नहीं होने दिया गया है. बता दें कि पश्चिम बंगाल में फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने पर काफी हंगामा हुआ था। लोगों ने फिल्म को अच्छा बताने के साथ और लोग को फिल्म देखने कि सलाह दी।

फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स

फिल्म ‘ द बंगाल फाइल्स’ 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को देखने के बाद लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं. लोगों ने अपने-अपने एक्स अकाउंट पर विवेक अग्निहोत्र की फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा है, ‘ये देश के सभी देशभक्त नागरिक को देखना चाहिए. ये फिल्म 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे पर बेस्ड है. जय हिंद भारत.’ इस तरह से तमाम यूजर्स का रिएक्शन यहां पर देख सकते हैं.