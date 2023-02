ऑल इंडिया मीटिंग फॉर गंगा एंड जोशीमठ कंजर्वेशन : प्रकृति को पुत्र व माता मान कार्य करें युवा,तभी होगा पर्यावरण और समाज का सतत विकास

भारतीय विधि संस्थान नई दिल्ली (Indian Law Institute New Delhi) में ऑल इंडिया मीटिंग फॉर गंगा एंड जोशीमठ कंजर्वेशन (All India Meeting for Ganga and Joshimath Conservation) का आयोजन बीते दिनों हुआ। इसमें जल जंगल पर्वत एवं प्रकृति के लिए कार्य करने हेतु देश की युवा शक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत बने। कार्यक्रम में देश के लगभग 80 संस्थानों ने प्रतिभाग किया।