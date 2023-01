Lucknow News : स्वामी प्रसाद मौर्या के समर्थन में उतरी अखिल भारतीय OBC महासभा, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई

लखनऊ। हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस (Ramcharitmanas) को लेकर उठा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह (Education Minister Chandrashekhar Singh) रामचरितमानस (Ramcharitmanas) पर विवादित बयान दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्या (Swami Prasad Maurya) के समर्थन में उतरी अखिल भारतीय ओबीसी महासभा (All India OBC Mahasabha) उतर आई है। लखनऊ के वृंदावन योजना (Lucknow’s Vrindavan Scheme) में रविवार को रामचरितमानस (Ramcharitmanas) की प्रतियां फाड़कर जलाई गई।

All India OBC Mahasabha came out in support of Swami Prasad Maurya, Lucknow burnt copies of Ramcharitmanas pic.twitter.com/wTHWIQ4LWV

— santosh singh (@SantoshGaharwar) January 29, 2023