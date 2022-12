ब्रिटेन के नोटों पर नए राजा King Charles की फोटो वाला आया डिजाइन, आप भी देखें

ब्रिटेन। अब ब्रिटेन (UK) में बैंक नोटों पर नए राजा किंग चार्ल्स तृतीय (King Charles III) की तस्वीर नजर आएगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank Of England) ने इसकी डिजाइन का खुसाला कर दिया है। Bank की वेबसाइट पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, ये नए नोट साल 2024 के मध्य तक चलन में आ जाएंगे। Bank Of England के ट्विटर अकाउंट पर भी इन नए नोटों की तस्वीरों को शेयर किया गया है और इनके बारे में जानकारी दी गई है।

इन नोटों पर दिखेगी तस्वीर मंगलवार को Bank Of England ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय (King Charles III) की तस्वीर वाले बैंक नोटों के पहले सेट के डिजाइन से पर्दा उठाया। 74 साल के किंग चार्ल्स की तस्वीर 5, 10, 20 और 50 पाउंड मूल्यवर्ग के चार पॉलीमर बैंक नोटों (Polymer Bank Notes) पर दिखाई देगी। इस बीच बता दें कि नोटों की मौजूदा डिजाइन में फोटो के अलावा कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

Today we unveiled the design of the King Charles III £5, £10, £20 and £50 banknotes. They are expected to enter circulation by mid-2024. You can continue to use polymer banknotes with a portrait of Queen Elizabeth II. Visit our website for more details. https://t.co/i5eqAhxrKY pic.twitter.com/BkYTZ0VopZ

— Bank of England (@bankofengland) December 20, 2022