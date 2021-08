Aman Mani Tripathi Jeevan Parichay : पिता के पद चिन्हों पर चल अमन मणि त्रिपाठी 17 वीं विधान सभा में पहली बार बने विधायक

Aman Mani Tripathi Jeevan Parichay : अमन मणि त्रिपाठी (Aman Mani Tripathi) महाराजगंज जिले (Maharajganj District) की 316,नौतनवा (विधानसभा क्षेत्र) (Nautanwa Assembly constituency)से निर्दलीय विधायक हैं। त्रिपाठी को राजनीति विरासत में मिली है, उनके पिता अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) लक्ष्मीपुर (विधानसभा क्षेत्र) (Laxmipur Assembly constituency) से चार बार से विधायक थे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister in the Government of Uttar Pradesh) भी रह चुके हैं।