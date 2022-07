Amarnath में बादल फटने की घटना पर अक्षय ने जताया दुःख, कहा- सुरक्षा के लिए की दुआ

मुंबई: अमरनाथ के दर्शन (Amarnath Darshan) के लिए इस वक्त लाखों श्रद्धालु यात्रा पर गए हुए हैं। इस बीच अमरनाथ गुफा (Amarnath Cave) के पास तबाही का मंजर देखने को मिला। यहां शुक्रवार को अचानक बादल फटने से 15 लोगों की मौत (15 people died) हो गई। इसके अलावा अभी भी कई लोग लापता है।

आपो बता दें, इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है और वहां फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए सभी प्रार्थना कर रहे हैं। इसी बीच एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है।

अमरनाथ घटना पर दुख जताते हुए अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने ट्वीट कर लिखा, “बादल फटने के बाद अमरनाथ मंदिर (Amarnath Temple) में पवित्र गुफा के पास बालटाल में जनहानि पर गहरा दुःख हुआ। सभी की शांति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना।”

Deeply pained at the loss of lives at Baltal near the holy cave at #Amarnath shrine after the cloudburst. Prayers for everyone’s peace and safety 🙏🏻

— Akshay Kumar (@akshaykumar) July 9, 2022