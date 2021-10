America: डोनाल्ड ट्रंप अपनाsocial media platform करेंगे लॉन्च, ‘Truth Social’ होगा नाम

America: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Former President Donald Trump) ने बड़ा ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अब अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए ‘ट्रुथ सोशल’ (‘Truth Social’) का सहारा लेंगे। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों (political rivals) को पछाड़ने के लिए ट्रंप सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म (social media platform)के सहारे वार करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति (Former President of the United States) डोनाल्ड ट्रंप अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। जिसका नाम ‘ट्रुथ सोशल’ रखा गया है। इसे लेकर ट्रंप ने कहा है, ‘हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, जहां ट्विटर पर तालिबान की भारी मौजूदगी है (Taliban on Twitter)। जबकि आपके पसंदीदा अमेरिकी राष्ट्रपति को चुप करा दिया गया है।’ उन्होंने बताया कि उनका समूह तथाकथित लिबरल मीडिया के लिए प्रतिद्वंद्वी की तरह होगा।

खबरों के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने एक विज्ञप्ति जारी कर बयान में कहा कि उनके ट्रुथ सोशल का बीटा वर्जन नवंबर में आमंत्रित किए गए यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। समूह के अनुसार, इस प्लैटफॉर्म का स्वामित्व ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप (TMTG) के पास होगा। जो डिमांड सर्विस के आधार पर एक सब्सक्रिप्शन वीडियो लॉन्च कर सकता है, जिसमें ‘नॉन-वोक’ (‘Non-voke’) मनोरंजन प्रोग्रामिंग की सुविधा होगी। ऐसा ट्रंप ने इसलिए किया है, क्योंकि उन्हें फेसबुक से लेकर ट्विटर तक लगभग हर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर बैन कर दिया गया है।

इससे पहले ट्रंप ने मई महीने में ‘फ्रॉम द डेस्क ऑफ डोनाल्ड जे ट्रंप’ नाम का एक ब्लॉग लॉन्च किया था। जिसे एक प्रमुख आउटलेट बताया गया (Trump Launched Blog)। लेकिन फिर ट्रंप को इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट से भी बैन कर दिया गया, जिसके चलते उन्होंने एक महीने बाद अपने ब्लॉग को बंद कर दिया।