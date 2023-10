America Airstrike: अमेरिका ने सीरिया पर किया एयर स्ट्राइक, ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों को बनाया निशाना

America Airstrike: इजरायल-हमास युद्ध (Israel-Hamas war) के बीच अब अमेरिकी सैन्य विमानों (US Military Aircraft) ने सीरिया (Syria) में ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों पर एयर स्ट्राइक किए हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन (US Secretary of Defense Lloyd Austin) ने कहा कि आज राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने पूर्वी सीरिया में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और उससे जुड़े समूहों के ठिकानो पर हमले किए हैं।