अमिताभ ठाकुर ने कैग रिपोर्ट में खनन विभाग में 784 करोड़ अनियमितता की ​शिकायत, यूपी लोकायुक्त से जांच की मांग

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने कैग रिपोर्ट (CAG Report) में खनन विभाग (Mining Department) में 784 करोड़ के अनियमितता के संबंध में यूपी लोकायुक्त (UP Lokayukta) के सम्मुख परिवाद प्रस्तुत किया है।

संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने कैग रिपोर्ट (CAG Report) में खनन विभाग (Mining Department) में 784 करोड़ के अनियमितता के संबंध में यूपी लोकायुक्त (UP Lokayukta) के सम्मुख परिवाद प्रस्तुत किया है। अपने परिवाद में उन्होंने कहा है कि विगत दिनों उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सामने उत्तर प्रदेश के खनन विभाग (Mining Department) के 2017 से 2022 की अवधि के ऑडिट रिपोर्ट (Audit Report) से कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं।

कैग रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में खनन विभाग (Mining Department) में कई प्रकार की गंभीर अनियमितता और गड़बड़ियां हुई, जो लगभग 784 करोड रुपए की आती हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में उत्तर प्रदेश में भारी अवैध खनन, दिए गए परमिट से कई गुना ज्यादा खनन, एंबुलेंस सहित तमाम गाड़ियों द्वारा माल ढोने के फर्जी तथ्य, फर्जी ढंग से परमिट जारी किए जाने सहित नाना प्रकार की गड़बड़ियां सामने आई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑडिट विभाग द्वारा इस संबंध में सूचित किए जाने के बाद भी सरकार और खनन विभाग ने उनके संबंध में ना तो कोई कार्यवाही की और न ही इन्हें किसी प्रकार की गंभीरता से लिया, जो अपने आप में बेहद चिंता जनक है। अमिताभ ठाकुर ने कैग रिपोर्ट के इन सभी तथ्यों को समाहित करते हुए लोकायुक्त से इन तथ्यों की जांच कर खनन विभाग के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है।

