आनंद महिंद्रा ने मेडिकल फ्रंटलाइन हीरोज के लिए कही दिल को छूने वाली बात, किया ये ट्वीट

नई दिल्ली। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा हमेशा माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर अपने विचारों को बेबाक अंदाज में शेयर करते हैं। चाहे वह किसी उपलब्धि हो या नाकामी, लेकिन महिंद्रा जरूरी मुद्दों पर अपनी राय जरूर रखते हैं।

बता दें कि देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से सभी का हाल बेहाल है। ऐसे में महिंद्रा ने मेडिकल फ्रंटलाइन हीरोज के लिए दिल को छूने वाली बात कही है। उनके इस ट्वीट को अभी तक 816 बार रिट्वीट किया जा चुका है और इसे 6.7 हजार के करीब लाइक्स मिल चुके हैं। आइए जानते है आनंद महिंद्रा ने मेडिकल फ्रंटलाइन हीरोज के लिए क्या कहा है?

मेडिकल फ्रंटलाइन हीरोज के लिए कही ये बात – देश में कोरोना की दूसरी लहर में रोज 3 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। जिनके इलाज में देश के सभी अस्पतालों के डॉक्टर दिन-रात एक करें हुए हैं। ऐसे में आनंद महिंद्रा ने उनका उत्साह बढ़ाने के लिए शायरी ट्वीट की हैं। जिसमें लिखा है –

“ वो कोई और चिराग होते हैं जो हवाओं से बुझ जाते हैं…

हमने तो जलने का हुनर भी तूफ़ानों से सीखा है…”

Gratitude and appreciation for our untiring medical frontline heroes..

— anand mahindra (@anandmahindra) April 27, 2021