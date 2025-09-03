Anant Chaturdashi 2025 : इस दिन मनाया जाएगा अनंत चतुर्दशी पर्व, जानें शुभ मुहूर्त

अनंत चतुर्दशी प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है जिसे पूरे उत्साह, धूमधाम और व्यापक सांस्कृतिक महत्व के साथ मनाया जाता है। यह पर्व 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी उत्सव के समापन के रूप में प्रसिद्ध है। यह पर्व भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा के लिए भी मनाया जाता है। इस दिन, भक्त गणेश प्रतिमाओं को जलाशयों में विसर्जित करते हैं और जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति, समृद्धि और सुख की कामना करते हुए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं।

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला अनंत चतुर्दशी का पर्व इस बार 6 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा।

गणेश विसर्जन

गणेश जी को “गणपति बप्पा मोरया, पुधच्या वर्षी लवकर या” (अगले वर्ष फिर लौटना) शब्दों के साथ विदाई दी जाती है।

इस दिन विभिन्न परंपराओं के लोग अनोखे अनुष्ठान करते हैं।

अनंत सूत्र बांधना

यह सूती या रेशमी धागा होता है। इसमें 14 गांठें होती हैं और प्रत्येक गांठ भगवान विष्णु के एक अवतार का प्रतीक है। पूजा के तुरंत बाद, यह धागा पुरुषों के दाहिने हाथ और महिलाओं के बाएं हाथ पर बांधा जाता है। इस धागे को 14 दिनों तक पहनने और फिर उतारने की सलाह दी जाती है। इस धागे को पहनने से आप सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित रहेंगे और आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा।

अनंत व्रत (उपवास रखना)

ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी कर्म ऋण और कष्ट दूर हो जाते हैं। व्रत रखते समय, दिन भर अन्न ग्रहण न करना ही बेहतर होता है। आप चाहें तो एक बार फलाहार कर सकते हैं। अगर आप जीवन में उलझे हुए और जिम्मेदारियों के दबाव में महसूस कर रहे हैं, तो इस दिन व्रत रखने से आपको मानसिक तनाव और दुखों से मुक्ति मिल सकती है।

यदि आप भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, तो आपको कठोर उपवास रखने की सलाह दी जाती है। अन्य सभी लोगों को इस दिन लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन से परहेज करने की सलाह दी जाती है।