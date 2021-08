राजधानी की सड़क पर युवती के हाईवोल्टेज ड्रामा की एक और वीडियो वायरल, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है #ArrestLucknowGirl

लखनऊ।#ArrestLucknowGirl राजधानी लखनऊ के कृ​ष्णानगर (Krishnanagar) क्षेत्र के अवध चौराहे के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में एक युवती कैब ड्राइवर (cab driver) की बीच सड़क में जमकर पिटाई करते हुए दिख रही है। यही ने कैब ड्राइवर को मोबाइल फोन भी युवती ने तोड़ दिया है।

Viral Video: A Girl Continuously Beating a Man (Driver of Car) at Awadh Crossing, Lucknow, UP and allegedly Damaging his Phone inspite of him asking for Reason pic.twitter.com/mMH7BE0wu1

— Megh Updates 🚨 (@MeghUpdates) July 31, 2021