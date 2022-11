सत्येंद्र जैन का एक और VIDEO वायरल; तिहाड़ में ‘अधिकारी’ के साथ दिखे, BJP बोली- सत्येंद्र का दरबार

Satyendar Jain: मंत्री सत्येंद्र जैन की मुस्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी हाल के दिनों में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह मालिश कराते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में इन दिनों एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा ने तंज कसते हुए लिखा- सत्येंद्र का दरबार। वीडियो को लेकर भाजपा ने दावा किया है कि तिहाड़ जेल के अधीक्षक जेल में बंद सत्येंद्र जैन से रात 8 बजे के बाद मिले।

Yet another video of Tihar put out by media! This time the Satyendra ka Darbaar has Jail Superintendent who has now been suspended !

After maalish by child rapist & Nawabi meal now this!

This is corruption therapy of AAP but Kejriwal ji defends this! Will he sack SJ now? pic.twitter.com/TiOMsa8Gyu

— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) November 26, 2022