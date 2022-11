Satyendra jain video: लजीज खाने और मसाज के बाद सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो आया सामने

Satyendar Jain: मंत्री सत्येंद्र जैन की मुस्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी हाल के दिनों में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह मालिश कराते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में इन दिनों एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा ने तंज कसते हुए लिखा- सत्येंद्र का दरबार। वीडियो को लेकर भाजपा ने दावा किया है कि तिहाड़ जेल के अधीक्षक जेल में बंद सत्येंद्र जैन से रात 8 बजे के बाद मिले।

#WATCH | CCTV video emerges of housekeeping services going on in the cell of jailed Delhi minister and AAP leader Satyendar Jain. Later, he can also be seen interacting with people in his cell. pic.twitter.com/tw17pF5CTQ

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह दिल्ली के मंत्री की कोठरी के अंदर हाउसकीपिंग सेवाओं को दिखाया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि सत्येंद्र जैन के सेल के अंदर 8 से 10 लोग हाउसकीपिंग और वीवीआईपी सेवाएं देने के लिए लगाए गए हैं। वीडियो को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्विटर पर लिखा कि तिहाड़ में ‘आप का दरबार’ के बाद अब रूम सर्विस!

After Tihar’s AAP Ka Darbar now Room service in Tihar! 8-10 people providing housekeeping & VVIP services to Satyendra Jain who also enjoyed maalish by child rapist , TV, mineral water, fruits, dry fruits, Nawabi meal, personal visit by jail superintendent!

What is going on? pic.twitter.com/lLc6ay35Xq

— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) November 27, 2022