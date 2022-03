Anupam Kher ने Street Friends के साथ मनाया Belated Birthday, VIDEO शेयर कर कहा-I feel really blessed

Bollywood news: बॉलीवुड दिग्गज एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) बीती 9 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार एक्टर का 67वां बर्थडे था, लेकिन इस मौके पर वह आगामी फिल्म ‘ऊंचाई’ की शूटिंग के चलते मड आइलैंड में थे।

हालांकि, अब एक्टर वहां से वापस इंडिया आ चुके हैं और मुंबई लौटते ही अनुपम ने बच्चों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसका वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि अनुपम (Anupam Kher) ने गली के बच्चों के साथ मिलकर केक काटा और साथ ही ‘हैप्पी बर्थडे’ गाना भी गाया।

Happy I could celebrate my belated birthday with my morning walk friends #Darshana #Divya and #Yogesh and cut the cake with them. I feel really blessed. Missed the other kids especially #Kohinoor and #Bharati. ❤️ #Love #Friends #StreetsOfMumbai pic.twitter.com/7o6dnExzRY

— Anupam Kher (@AnupamPKher) March 11, 2022