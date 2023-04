अनिल कपूर के वीडियो पर अनुपम खेर ने चुटकी, कहा- आप चांद पर जा रहें हैं...

Anil Kapoor Different Workout Video: बॉलीवुड के एवरग्रीम एक्टर अनिल कपूर (Anil Kapoor) पिछले काफी वक्त से अपनी फिटनेस के लिए अलग-अलग तरीके आजमाते हुए दिखाई दे रहे है. उनका डिफरेंट वर्कआउट (different workout) सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने का काम कर रहा है. इसी बीच अनुपम खेर (Anupam Kher) ने एक वीडियो शेयर किया है.

दरअसल अनुपम खेर ने अपने दोस्त अनिल कपूर (Anil Kapoor) का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट भी साझा कर दी है. इस वीडियो में अनिल कपूर एक ऑक्सीजन मशीन (oxygen machine) के अंदर लेटकर थेरेपी लेते हुए दिखाई दे रहे है.

वहीं अंदर अनिल कपूर आराम से लेटकर थम्ज़ अप करते हुए नजर आ रहे है. उन्होंने अपने ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ है. इस मसीन के अंदर उनके आराम से लेटने का पूरा इंतजाम भी कर रखा है.

अरे #KapoorSaab! आपने बताया नहीं आप चाँद पे जा रहें हो? Unless this machine has something to do with your जवानी का राज़? 😂🤣 @AnilKapoor pic.twitter.com/eDj3NhxPtT

— Anupam Kher (@AnupamPKher) April 24, 2023