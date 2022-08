Har Ghar Tiranga Campaign में अनुपम खेर विवेक समेंत कई दिग्गज स्टार हुए शामिल, घर पर फहराया तिरंगा

Bollywood News: देश इस साल अपनी आजादी के 75वें साल का जश्न मना रहा है। आप सभी को बता दें कि इस खास मौके पर हर कोई देशभक्ति के रंग में डूबा दिखाई दे रहा है। आजादी के इस अमृत महोत्सव के मौके पर भारत सरकार ने हर घर तिरंगा कैंपेन की शुरुआत की है।

आपको बता दें, इसी लिस्ट में बॉलीवुड के सेलेब्स भी शामिल हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अनुपम खेर अपनी फिल्मों के साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोगों से जुड़े रहते हैं।

वह आए दिन फैंस के साथ कुछ ना कुछ साझा करते रहते हैं। केवल यही नहीं बल्कि वह अक्सर देश के प्रति अपना प्यार और सम्मान भी जताते नजर आते हैं। इसी क्रम में उन्होंने हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है।

Thank you Post Master General @IndiaPostOffice & @MumbaiPolice for gifting the tricolour. Salute.#HarGharTiranga pic.twitter.com/gQFkUkSIuz

