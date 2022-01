UP Election 2022: समाजवादी परिवार पर बीजेपी की बड़ी स्ट्राइक, अपर्णा यादव ने छोड़ी साइकिल की सवारी

UP Election 2022:समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव Aparna yadav भाजपा में शामिल हो गईं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में सदस्यता दिलाई। बताया जा रहा है कि वे लखनऊ कैंट से टिकट नहीं मिलने से अखिलेश से नाराज थीं। अपर्णा मुलायम सिंह यादव की छोटी बहु हैं।

Smt. @aparnabisht7 joins BJP in presence of senior party leaders in New Delhi. #JoinBJP https://t.co/D888PAuwye

— BJP (@BJP4India) January 19, 2022