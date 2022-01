Apple 3 बनी ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी

ऐप्पल इंक सोमवार को $ 3 ट्रिलियन शेयर बाजार मूल्य को हिट करने वाली पहली कंपनी बन गई, उस मील के पत्थर के नीचे एक बाल समाप्त होने से पहले, क्योंकि निवेशक शर्त लगाते हैं कि आईफोन निर्माता सबसे अधिक बिकने वाले उत्पादों को लॉन्च करता रहेगा क्योंकि यह स्वचालित जैसे नए बाजारों की खोज करता है।

2022 में व्यापार के पहले दिन, सिलिकॉन वैली कंपनी के शेयरों ने $ 182.88 के इंट्राडे रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए, जिससे ऐप्पल का बाजार मूल्य $ 3 ट्रिलियन से थोड़ा ऊपर हो गया। स्टॉक ने 2.5% की बढ़त के साथ 182.01 डॉलर पर सत्र का अंत किया, जिसमें Apple का बाजार पूंजीकरण $ 2.99 ट्रिलियन था।

दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी मील के पत्थर पर पहुंच गई क्योंकि निवेशकों ने शर्त लगाई कि उपभोक्ता iPhones, MacBooks और Apple TV और Apple Music जैसी सेवाओं के लिए शीर्ष डॉलर का भुगतान करना जारी रखेंगे।

यह एक शानदार उपलब्धि है और निश्चित रूप से जश्न मनाने लायक है। यह सिर्फ आपको दिखाता है कि ऐप्पल कितनी दूर आ गया है, और यह कितना प्रभावशाली है, जैसा कि अधिकांश निवेशकों की आंखों में देखा जाता है।

Apple ने Microsoft Corp (MSFT.O) के साथ $ 2 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू क्लब साझा किया, जिसकी कीमत अब लगभग $ 2.5 ट्रिलियन है। Alphabet Inc, Amazon.com Inc और Tesla Inc का बाजार मूल्य $1 ट्रिलियन से ऊपर है। Refinitiv के अनुसार, सऊदी अरब की तेल कंपनी का मूल्य लगभग 1.9 ट्रिलियन डॉलर है।

वेल्स फारगो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ वैश्विक बाजार रणनीतिकार स्कॉट व्रेन ने कहा, बाजार उन कंपनियों को पुरस्कृत कर रहा है जिनके पास मजबूत फंडामेंटल और बैलेंस शीट हैं, और जो कंपनियां इस तरह के विशाल मार्केट कैप को मार रही हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि वे मजबूत व्यवसाय हैं ।

जनवरी 2007 में सह-संस्थापक और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीव जॉब्स ने पहले iPhone का अनावरण करने के बाद से Apple के शेयरों में लगभग 5,800% की वृद्धि हुई है, जो इसी अवधि के दौरान S&P 500 के लगभग 230% के लाभ से कहीं अधिक है।

टिम कुक के तहत, जो 2011 में जॉब्स की मृत्यु के बाद मुख्य कार्यकारी बने, Apple ने वीडियो स्ट्रीमिंग और संगीत जैसी सेवाओं से अपने राजस्व में तेजी से वृद्धि की है। इसने 2018 में 60% से अधिक से वित्त वर्ष 2021 में कुल राजस्व का लगभग 52% तक iPhone पर अपनी निर्भरता को कम करने में मदद की, जिससे निवेशकों को चिंता हुई कि कंपनी अपने शीर्ष-विक्रय उत्पाद पर बहुत अधिक निर्भर थी।

फिर भी, कुछ निवेशकों को चिंता है कि Apple अपने उपयोगकर्ता आधार का कितना विस्तार कर सकता है और प्रत्येक उपयोगकर्ता से कितना नकदी निचोड़ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य की उत्पाद श्रेणियां iPhone की तरह ही आकर्षक साबित होंगी।

5G, वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों के तेजी से आलिंगन ने भी Apple और अन्य बिग टेक कंपनियों के आकर्षण को बढ़ा दिया है।

काउंटरप्वाइंट रिसर्च के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि चीन में, दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार में, ऐप्पल ने वीवो और श्याओमी जैसे प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ते हुए लगातार दूसरे महीने बढ़त बनाए रखी।

वॉल स्ट्रीट के रूप में टेस्ला अब दुनिया की सबसे मूल्यवान वाहन निर्माता कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक कारों पर भारी दांव लगाती है, कई निवेशक उम्मीद करते हैं कि Apple अगले कुछ वर्षों में अपना वाहन लॉन्च करेगा।

जैसे ही Apple का बाजार पूंजीकरण $ 3 ट्रिलियन मील का पत्थर हिट करता है, नैस्डैक 100 इंडेक्स के मूल्य के प्रतिशत के रूप में इसका शेयर मूल्य एक प्रमुख तकनीकी स्तर के मुकाबले बढ़ रहा है। हाल के समय में, शेयर की कीमत इस तरह के स्तर से ऊपर उठी है और बाद में गिरावट आई है।