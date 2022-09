Apple iPhone 14 Price Discount and Offers: भारतीय बाजार में लॉन्च हुई iPhone 14, चल रहा भारी डिस्काउंट

Apple iPhone 14 Price Discount and Offers: एप्पल कंपनी ने आईफोन 14 सीरीज को भारत में लॉन्च कर दिया है। जिसकी शुरुआती कीमत 79,900 रुपये रखी गई है। आईफोन 14 सीरीज में चार मॉडल जोड़े गए हैं।

कंपनी ने आईफोन 14 के चार सीरीज को लॉन्च कर दिया है। आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स शामिल है। चारों मॉडल की कीमत और वैरिएंट्स अलग-अलग हैं।

बताया जा रहा है कि कंपनी ने इस में काफी शानदार फीचर्स दिया है। जो लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। जबकि 14 सीरीज आईफोन 13 की तुलना में आईफोन की कीमत ज्यादा बढ़तरी नहीं की गई है, लेकिन आम लोगों के लिए ये कीमत भी कम नहीं है।

कहा जा रहा है कि अगर आप आईफोन 14 खरीदने का विचार बना रहे हैं तो आप इस पर मिल रहे डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। 80 हजार रुपये वाले आईफोन 14 पर कैशबैक ऑफर दिया जा रहा है।

iPhone 14 And iPhone 14 Plus Price in India