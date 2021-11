Apple की गजब सर्विस, यूजर खुद से रिपेयर कर पाएंगे iPhone

iPhone खराब होने पर अब सर्विस सेंटर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। दिग्गज टेक कंपनी Apple अब अपने यूजर्स को कुछ iPhone मॉडल्स और Apple Mac Computer को खुद से रिपेयर यानी DIY (Do It Yourself) की सहूलियत देने वाली है। कंपनी की यह सेल्फ रिपेयर सर्विस को अगले साल से शुरू किया जाएगा।