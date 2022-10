क्या COVID पीड़ितों के परिवार उचित मुआवजे के पात्र नहीं हैं? राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा सवाल

नई दिल्ली। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव के बीच राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ जारी है। कनार्टक में बारिश के कारण राहुल गांधी की ये यात्रा बाधित हुई थी। वहीं, अब चामराजनगर के टोंडवाडी गेट से यात्रा फिर से शुरू हो गयी है। इस बीच राहुल गांधी से मिलने के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतरे आए हैं। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अपने समर्थकों से मुलाकात भी इस यात्रा के दौरान कर रहे हैं।

इसके साथ ही लोगों का हालचाल भी लेते हुए दिख रहे हैं। आज ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का 24वां दिन है। इस बीच अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों से भी मुलाकात की है। साथ ही कोविड पीड़ित परिवारों के लिए उचित मुआवजे का आह्वान किया और पीएम मोदी (Pm modi) से पूछा कि आप उन्हें उनके अधिकार से क्यों वंचित कर रहे हैं?

Prime Minister, do listen to Pratiksha, who lost her father due to BJP govt’s COVID mismanagement.

She pleads for govt support to pursue her education and meet her family’s needs.

Don’t families of COVID victims deserve fair compensation? Why are you denying them their right? pic.twitter.com/i4J2j3U3iR

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 1, 2022