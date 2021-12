बॉम्बे हाईकोर्ट ने Armaan Kohli को जमानत देने से किया इनकार, NCB ने ड्रग्स से जुड़े खोले कई तार

Drugs Case: अरमान कोहली (Armaan Kohli ) की बॉम्बे हाई कोर्ट ने नारकोटिक्स केस (Narcotics Case) में बेल याचिका को ठुकरा दिया है। अरमान के घर पर अगस्त 2021 को छापा मारा गया था, जहां से कोकीन जब्त (cocaine confiscated) हुआ और इसके बाद ही उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद से ही अरमान आर्थर रोड जेल (Armaan Arthur Road Jail) में बंद हैं।

एनसीबी (NCB) की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि उनके पास ऐक्टर के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं कि उनका लिंक ड्रग्स माफिया (drugs mafia) के साथ जुड़ा है। ऐक्टर से जुड़े करीब लोगों का मानना है कि वह सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख कर सकते हैं या फिर वह एनसीबी की ओर से केस में चार्जशीट दायर (charge sheet filed) करने का इंतजार भी कर सकते हैं।

#BombayHighCourt refuses bail to actor #ArmaanKohli in #NDPScase who has been in judicial custody since August 2021. @narcoticsbureau pic.twitter.com/TCJhYOQILq

— Bar & Bench (@barandbench) December 20, 2021